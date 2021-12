Orapi : les actionnaires vont pouvoir exercer leurs BSA

(Boursier.com) — Le 22 décembre 2021, Orapi a procédé au remboursement intégral (capital et intérêts) des 12.000.000 Obligations Simples New Money (OSNM) émises le 29 juillet 2020. Ce remboursement ouvre la période d'exercice des BSA et, libère la faculté d'exercice de l'option d'achat des ORA 2 par La Financière MG3F.

Ainsi, afin d'associer les actionnaires minoritaires à la restructuration de sa dette, Orapi a procédé, en date du 29 juillet 2020, à l'émission et à l'attribution gratuite d'un nombre total de 2.309.375 BSA au profit des porteurs d'actions existantes d'Orapi SA à raison de 1 BSA pour 2 actions détenues. Ces BSA ont été admis sur le marché réglementé d'Euronext Paris sur une ligne de cotation distincte de celle correspondant aux actions Orapi, au code ISIN FR0013522216.

L'un de ces BSA donnera droit à la souscription de 1 action nouvelle, au prix de 5,20 euros par action nouvelle, soit, 1 euro de valeur nominale et 4,20 euros de prime d'émission par action nouvelle.

Les BSA sont exerçables en une ou plusieurs fois, à tout moment pendant une période de 12 mois à compter de la date du remboursement intégral (principal et intérêts) en numéraire de l'intégralité des ORA 1 et de l'intégralité des OSNM, soit en date du 22 décembre 2021. Les BSA peuvent donc être exercés à tout moment pendant une période de 12 mois, jusqu'au 22 décembre 2022.

Les BSA non exercés à cette date perdront toute valeur et deviendront caducs.

Les Actions Nouvelles BSA seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société (ISIN : FR0000075392). Elles porteront jouissance courante et donneront droit à compter de leur émission à tous les dividendes et toutes les distributions décidées par Orapi à compter de cette date. Ces Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext Paris) et seront immédiatement assimilées aux actions existantes, déjà négociées sur Euronext Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions et sous le même code ISIN.