Orapi : le résultat net s'améliore et les finances s'assainissent

(Boursier.com) — En 2022, le groupe Orapi enregistre un chiffre d'affaires de 229,6 millions d'euros, soit une hausse de +4% par rapport à 2021 à périmètre comparable. Sur son marché domestique, malgré l'attentisme, la croissance organique s'est maintenue à un bon niveau, +2%, hors effets inflation (+7%) et baisse des produits Covid (-43%).

L'Ebitda s'établit à 16 ME, soit 7% du CA et +0,7 point vs 2019. Le repli de -3,8 ME versus 2021 est entièrement lié à l'effet conjoncturel de l'inflation.

Un pilotage fin et réactif permet au Résultat Opérationnel Courant de s'établir à 4,6 ME (1,6 ME en 2019).

Les charges financières restent à leur plus bas niveau (-1,5 ME) depuis 2012, et permettent au Groupe de dégager un Résultat net positif de +0,8 ME, en progression par rapport à 2019 et 2021.

Les flux de trésorerie liés à l'activité s'élèvent à 9,3 ME soit -7,9 ME vs 2021. La capacité d'autofinancement, à +14 ME, est en amélioration de +0,6 ME vs 2021 et le BFR, à -4,6 ME, voit des stocks fortement impactés par l'inflation.

Les investissements, à hauteur de -8,3 ME, marquent une reprise. Ils intègrent notamment un projet de développement innovant sur le site de Venissieux (3,7 ME).

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s'établissent à -2,9 ME et sont constitués de -6,3 ME de loyers payés au titre des contrats de location, +2,9 ME de variation de dettes factors et +0,5 ME de variation d'emprunts et augmentation de capital.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie s'établit à 9,1 ME et les capitaux propres part du Groupe se renforcent à 60 ME, +2,4% par rapport à 2021.

Impacté par une année d'investissements, le ratio de 'gearing' (Dettes financières/ Capitaux Propres, hors IFRS 16) s'établit au 31 décembre 2022 à 47% et le ratio de levier à 3,0 (Endettement financier net/ Ebitda, hors IFRS 16).

Perspectives

Disposant d'une structure financière désormais saine, le Groupe Orapi est plus que jamais en ordre de bataille pour accélérer son développement en préservant son empreinte environnementale. Il confirme sa feuille de route autour de ses 4 axes stratégiques : l'innovation produits toujours plus écologiques et centrée sur un outil industriel intégré, la force de ses marques, une approche commerciale multicanal et le développement international.

Le Groupe confirme son objectif 2025 de croissance organique annuelle à 5% pour un Ebitda à plus de 10%.