Orapi : le Groupe Paredes formule une offre d'acquisition de participation

(Boursier.com) — La société Orapi a été informée que M. Guy Chifflot, Président du conseil de surveillance et actionnaire de la société (directement et indirectement via sa détention dans les sociétés La Financière MG3F et GC Consult), a accepté d'entrer en négociations exclusives avec la société Groupe Paredes pour lui céder des actions de la société détenues par lui-même et les sociétés La Financière MG3F et GC Consult (Cédants), soit au total 2.315.265 actions représentant au total environ 34,8% du capital et 50,7% des droits de vote (avant perte des droits de vote double attachés aux actions transférées) de la société (Bloc), ainsi que les 2.242.763 ORA 2 détenues par la société GC Consult, au même prix.

L'offre du Groupe Paredes a été faite à un prix par action et ORA 2 de 5,88 euros, représentant une prime de +29,2% par rapport au dernier cours d'Orapi du 15 juin 2023, et de +40,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse précédant cette date.

L'offre prévoit également un engagement de meilleurs efforts entre le Groupe Paredes et M. Guy Chifflot (en sa qualité de dirigeant de la société La Financière MG3F) en vue d'aboutir à une solution amiable dans le cadre du litige actuellement pendant devant les juridictions compétentes concernant la convention de prestations de services conclue entre la société et La Financière MG3F.

La réalisation de l'acquisition du Bloc est envisagée pour la fin du 3e trimestre de l'année 2023 et reste soumise à l'accomplissement de plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence au titre du contrôle des concentrations ;

Il est précisé que cette acquisition -si elle était réalisée- serait suivie du dépôt d'une offre publique d'achat portant sur l'intégralité des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la Société (Offre Publique). A cet effet, le conseil de surveillance de la société a constitué ce jour un comité ad hoc chargé de proposer la désignation d'un expert indépendant (voir ci-dessous).

L'Offre Publique devrait intervenir au cours du 4e trimestre de l'année 2023 et serait suivie, si les conditions légales et réglementaires sont réunies, d'un retrait obligatoire.

La société a également été informée que Kartesia, détenteur de 1.979.466 actions représentant environ 29,8% du capital et 21,7% des droits de vote, n'a pas accepté cette offre du Groupe Paredes et a remis à M. Guy Chifflot une offre d'acquisition concurrente. Cette offre d'acquisition concurrente n'a cependant pas été acceptée par M. Guy Chifflot et est donc devenue caduque.

Constitution d'un comité ad hoc

Le conseil de surveillance de la société, réuni le 26 juin, a pris acte du projet d'acquisition envisagé et a décidé à l'unanimité de constituer un comité'ad hoc compose' de 3 membres, dont 2 membres indépendantes (Mme Céline Fantin (représentante permanente de la société Fantinnov) et Mme Martine Griffon-Fouco (représentante permanente de la société Gali), et de M. Jérôme Gacoin.

Le comité ad hoc sera charge' de proposer au conseil de surveillance l'identité de l'expert indépendant qui sera désigné pour superviser ses travaux et émettre des recommandations au conseil de surveillance concernant le projet d'Offre Publique.

Le conseil de surveillance de la société prévoit de se réunir de nouveau prochainement aux fins de désigner l'expert indépendant qui lui aura été recommandé par le comité ad hoc.