Orapi : le groupe familial précise ses positions après la levée de fonds

Crédit photo © Orapi

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 août à l'AMF, le groupe familial Chifflot a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 29 juillet, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Orapi. Il détient individuellement 2.350.657 actions Orapi représentant 4.701.314 droits de vote, soit 35,63% du capital et 49,98% des droits de vote de la société.

Les répartitions de participations et droits de vote sont les suivantes :

- La Financière MG3F SAS : 2.333.589 actions et 35,37% du capital (49,62% des DDV)

- GC Consult SARL et famille Chifflot : 17.068 actions et 0,26% du capital (0,36% des DDV)

- Total groupe familial Chifflot : 2.350.657 actions et 35,63% du capital (49,98% des DDV).

Ce franchissement de seuil résulte de l'augmentation de capital de la société Orapi.

A cette occasion, la société par actions simplifiée La Financière MG3F a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

Rappelons que La Financière MG3F est contrôlée par GC Consult, qui est contrôlée par Guy Chifflot.