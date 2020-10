Orapi : la croissance accélère au T3

(Boursier.com) — Le groupe Orapi a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 65,6 ME, en hausse de presque 20% à périmètre et changes comparables par rapport à 2019. Cela porte le chiffre d'affaires sur 9 mois à 205,9 ME, en progression soutenue de +14,4% à périmètre et changes comparables.

En France, Orapi explique que la poursuite d'une demande soutenue en produits de désinfection et sa réactivité industrielle ont permis de réaliser une croissance de +21% sur le T3 et +12,7% depuis le début de l'exercice à périmètre et changes comparables.

Le Groupe anticipe un maintien en France de la demande accrue en produits de désinfection mais dans de moindres proportions que lors du pic de la crise sanitaire de la COVID-19 intervenu au T2 et au T3 2020.