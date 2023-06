Orapi : Groupe Paredes offre 5,88 euros pour une valeur d'entreprise de 78 ME

(Boursier.com) — Groupe Paredes indique dans un communiqué avoir proposé aux deux principaux actionnaires d'Orapi de constituer un nouvel ensemble intégré.

Guy Chifflot, le fondateur et premier actionnaire d'Orapi, directement et indirectement via les sociétés La Financière MG3F et GC Consult, a accepté de céder à Groupe Paredes 2.315.265 actions et 2.242.763 ORA 2 représentant, sur une base entièrement diluée, 46,3% du capital d'Orapi (le Bloc).

Après une analyse détaillée, des complémentarités stratégiques claires sont apparues au Groupe Paredes et ont plaidé pour ce rapprochement. Groupe Paredes a ainsi transmis le 10 mars 2023 à Guy Chifflot, agissant également au nom et pour le compte des société La Financière M.G.3.F. et GC Consult, ainsi qu'aux fonds conseillés par Kartesia Management Sàrl, fonds d'investissement entré au capital d'ORAPI en 2020 à l'occasion de sa restructuration financière (ensemble Kartesia), une marque d'intérêt étayée et chiffrée.

A l'issue d'un processus compétitif restreint et d'une phase d'audit approfondie, menée du 14 avril au 31 mai 2023, Groupe Paredes a confirmé son vif intérêt pour l'opération et a ainsi formulé une offre ferme et financée, portant sur l'intégralité des 4.301.305 actions ordinaires et des 3.195.519 obligations remboursables en actions de catégorie 2 de la société Orapi (ORA 2) détenues par le groupe familial Chifflot et Kartesia. L'acquisition du Bloc serait réalisée sur la base d'un prix par action (et le cas échéant par ORA 2) de 5,88 euros, représentant une prime de plus de 47% sur le cours de bourse moyen d'Orapi des 3 derniers mois, malgré l'effet dilutif de la transformation en actions des ORA 2.

Ce prix repose sur une valeur d'entreprise de 78 millions d'euros, soit plus de 8 fois l'Ebitda normes pré-IFRS 16 enregistré en 2022, ce multiple étant sensiblement supérieur aux standards du marché compte tenu du niveau de rentabilité d'ORAPI inférieur à la moyenne de son secteur.

Cette offre ferme et financée, officiellement remise aux 2 principaux blocs d'actionnaires d'ORAPI le 21 juin 2023, a été très favorablement accueillie, et acceptée le même jour, par Guy Chifflot. Kartesia n'a en revanche pas donné de suite à cette offre.

A l'issue de l'acquisition du Bloc et dans l'hypothèse du remboursement en actions ordinaires de l'intégralité des ORA 2 et de l'acquisition de l'intégralité des titres du Bloc, Groupe Paredes détiendra 46,3 % du capital et 45% des droits de vote d'Orapi.

L'acquisition du Bloc sera suivie du dépôt d'une offre publique d'achat portant sur le solde du capital d'Orapi sur la base du prix par action retenu pour l'acquisition du Bloc, soit 5,88 euros.

Cette offre devrait intervenir au cours du 4e trimestre 2023 et serait suivie, si les conditions légales et réglementaires sont réunies, d'un retrait obligatoire.

Quel projet stratégique ?

Pour Groupe Paredes, ce projet de rapprochement stratégique et structurant s'inscrit dans le cadre du Plan CAPNo1, visant à doubler le chiffre d'affaires du groupe d'ici 2030. Il permettrait d'atteindre cet objectif dès fin 2023 en faisant passer le chiffre d'affaires de Groupe Paredes de 215 ME en 2022 à 450 ME sur une base pro forma. Groupe Paredes deviendrait ainsi le No1 du marché français de l'hygiène et de la protection professionnelles.

Groupe Paredes s'engage à maintenir l'emploi du groupe en France à un horizon de 3 ans et à donner la priorité au marché français en cas de nouvelle pandémie. Groupe Paredes s'engage également à rester localisé fiscalement en France, tant au niveau de l'imposition de sa holding que celle de ses principaux actionnaires.

Guy Chifflot, fondateur d'Orapi commente : "J'ai toujours eu l'ambition de créer un leader qui atteindrait 500 ME de chiffre d'affaires. C'est précisément pour cela que j'ai accepté l'offre de Groupe Paredes qui permet non seulement d'atteindre cet objectif mais aussi d'assurer la pérennité du groupe et des emplois que j'ai créés".