Orapi : Groupe Paredes acquiert l'intégralité des ORA2 Orapi détenues par les entités Kartesia

(Boursier.com) — Le 24 janvier, les entités conseillées par Kartesia ont confirmé, conformément à l'engagement d'apport en date du 18 octobre 2023, avoir notifié auprès de CIC Market Solutions, teneur de compte, leur décision d'apporter à l'offre publique d'achat en cours initiée par Groupe Paredes sur les actions Orapi, leurs 1.803.951 actions ordinaires représentant environ 27,15% du capital et 26,01% des droits de vote théoriques de la société Orapi.

Par ailleurs, le 18 janvier 2024, Groupe Paredes a procédé à l'acquisition de l'intégralité des 952.756 obligations remboursables en actions de la société Orapi (ORA2) auprès des entités conseillées par Kartesia. Cette acquisition a été réalisée à un prix de 5,20 euros par ORA2, correspondant au prix de l'acquisition par Groupe Paredes, le 19 octobre 2023, des ORA2 détenues par la société GC Consult (entité contrôlée par M. Guy Chifflot) et ayant perdu à cette date la qualité de titre donnant accès au capital de la société Orapi.

A cette même date et conformément aux protocoles d'accord conclus le 26 octobre 2023, les entités conseillées par Kartesia ont confirmé avoir, le 18 janvier, d'une part, acquis auprès de certains dirigeants actuels ou passés d'Orapi (Managers), les 900 actions de préférence Orapi détenues par les Managers et, d'autre part, cédé aux Managers un nombre total de 175.515 actions ordinaires représentant environ 2,64% et 2,53% des droits de vote théoriques. Il est rappelé que les Managers se sont engagés à apporter à l'offre leurs actions ainsi acquises.