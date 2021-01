Orapi : forte hausse du chiffre d'affaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orapi enregistre un chiffre d'affaires 2020 de 267,5 ME, en progression de 33,5 ME soit +14,3% à PCC, et une hausse de 11,4% à périmètre et changes courants.

Au quatrième trimestre, malgré le ralentissement de la demande en produits de désinfection, les ventes du Groupe ont enregistré une croissance de + 14,1% à PCC.

Tirée par les ventes de produits d'hygiène et de désinfection, cette performance historique illustrerait, dans le contexte de crise sanitaire, l'agilité industrielle du groupe et sa capacité à absorber la très forte montée en charge de la demande sur toutes ses zones d'implantation.

Les résultats annuels qui seront publiés le 17 mars 2021 devraient permettre à Orapi d'afficher une amélioration significative de ses performances financières par rapport à l'année 2019 ainsi qu'une réduction de la dette financière nette.