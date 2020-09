Orapi : fort redressement de la rentabilité

Crédit photo © Orapi

(Boursier.com) — Orapi a réalisé un chiffre d'affaires de 140,4 ME sur le 1er semestre 2020, en progression de +9,1% à périmètre courant (+12% à périmètre constant) par rapport au premier semestre 2019. Dans le contexte de crise sanitaire mondiale de la COVID-19, cette amélioration est portée par l'augmentation de la demande en produits d'hygiène et de désinfection, et en particulier de gels hydro-alcooliques. Cette très forte croissance, notamment sur le T2, a permis au groupe de compenser le repli de certains marchés impactés par les restrictions liées au COVID (industrie, CHR...).

Orapi enregistre sur la période un spectaculaire redressement de sa rentabilité. L'EBITDA s'établit à 22,4 ME, soit 16% du chiffre d'affaires, et est en hausse de 13 ME et +13,6 ME à périmètre comparable (retraité de la cession de la société DACD en mars 2019). Le résultat opérationnel courant s'établit à 15,2 ME, soit 10,9% du chiffre d'affaires, et est en hausse de + 12,3 ME.

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2020 s'élève à 13 ME, soit une hausse de 5,2 ME. Après la prise en compte des charges financières (- 2,5 ME) et de la charge d'impôt (- 1,5 ME), le bénéfice net ressort à 8,8 ME contre 5,7 ME en juin 2019.

Le renforcement des attentes et l'exigence des professionnels pour disposer de produits d'hygiène et de désinfection de haute qualité permettent à Orapi de confirmer sa position d'acteur intégré sur son marché. Néanmoins, compte tenu des incertitudes sur l'environnement économique mondial, et dans un contexte évolutif de la crise de la COVID-19, Orapi souligne qu'il reste très difficile d'appréhender les incidences de cette pandémie sur les perspectives d'avenir à moyen terme.