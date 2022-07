Orapi : en croissance organique au premier semestre

(Boursier.com) — Le groupe Orapi a présenté un chiffre d'affaires semestriel de 119,1 ME, soit une croissance de +4,8% sur un an à périmètre comparable. La croissance du T2 2022 s'établit de son côté à +3,8% à périmètre comparable.

Orapi cite la décroissance de la demande de produits Covid, les hausses de prix rendues nécessaires par l'inflation et la croissance organique par l'obtention ou le renouvellement de contrats significatifs.

La demande en produits d'hygiène et de désinfection Covid, bien qu'à un niveau encore supérieur à l'avant crise sanitaire, est ainsi en forte baisse de 35% par rapport au premier semestre 2021 et de 50% par rapport au second trimestre 2021.

Par ailleurs, dans un contexte inflationniste post Covid et compte tenu des conséquences de la guerre en Ukraine, le groupe s'est doté d'une " cellule Pricing " pour piloter au plus près les effets de l'inflation. Les hausses de tarif ainsi passées permettent de limiter l'impact défavorable inévitable sur les marges du premier semestre et de maintenir les prévisions de résultat net positif en 2022.

Enfin, Orapi bénéficie du renouvellement au premier semestre des contrats SNCF et Domitys et l'obtention de nouveaux référencements significatifs tels Galec (magasins Leclerc) et Grand Frais.