Orapi : Crédit Mutuel Equity SCR sous les 5% des parts

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 septembre 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée Crédit Mutuel Equity SCR - contrôlée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 22 septembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Orapi, et détenir 322.571 actions Orapi représentant autant de droits de vote, soit 4,89% du capital et 3,43% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Orapi sur le marché et d'une perte de droits de vote double suite au transfert de titres du nominatif au porteur, indique le déclarant à l'autorité de marché.