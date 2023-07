Orapi : confirme sa trajectoire de croissance rentable

(Boursier.com) — Orapi a réalisé un chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2023 de 121 millions d'euros (119,1 ME au 1er semestre 2022).

La nette accélération de la croissance au 2e trimestre 2023, à +4.7%, permet au groupe d'enregistrer une croissance de +1,6% sur 6 mois, après un début d'année quasi-stable.

Les conquêtes de grands comptes en Hygiène et la diversification du Go to Market en Process ont constitué des relais de croissance efficaces pour compenser la baisse désormais actée de la demande de produits de désinfection (COVID).

En France, marché domestique du Groupe, le chiffre d'affaires semestriel atteint 103,3 ME (100,1 ME au 1er semestre 2022), soit une progression de +3,1%. Orapi bénéficie d'une accélération sensible de la croissance au 2e trimestre 2023, à +7,6% après un début d'année dynamique mais peu comparable au 1er trimeste 2022 qui bénéficiait encore d'un effet Covid significatif.

Perspectives

Fort de cette croissance organique sur des marchés durablement porteurs, Orapi confirme son plan de marche orienté vers la création de valeur durable pour ses clients et l'amélioration progressive de ses performances financières sur l'exercice en cours.