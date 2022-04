Orapi : confiant en sa capacité à délivrer sa feuille de route

(Boursier.com) — Sur le 1er trimestre 2022, Orapi a réalisé un chiffre d'affaires de 61,9 millions d'euros (58,7 ME au 1er trimestre 2021), soit une hausse de +5,5% à PCC et +2% à périmètre courant. Cette bonne dynamique est notamment le fruit des actions commerciales intensives engagées. En attestent, le renouvellement de la confiance du contrat SNCF et la signature de contrats stratégiques tels que l'enseigne de supermarchés Grand Frais, ou encore la Préfecture de Police de Paris. Ce socle solide permet à la croissance de se maintenir malgré un impact des ventes de produits liés à la crise sanitaire moindre par rapport au 1er trimestre 2021.

"Prenant la pleine mesure des tensions inflationnistes et des risques de pénurie dans un contexte géopolitique incertain, Orapi reste confiant en sa capacité de délivrer sa feuille de route. Sa qualité de fabricant français, son agilité commerciale et son désendettement anticipé volontaire en 2021 devraient lui permettre d'être reconnu en 2025 comme le meilleur challenger européen de l'Hygiène et de la Maintenance", estime le management.