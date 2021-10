Orapi : chiffre d'affaires en perte de vitesse

(Boursier.com) — Le groupe Orapi vient de réaliser au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 53,7 ME contre 65,6 ME au T3 2020, soit -18,2% et 54,8 ME au troisième trimestre 2019, soit -2,1% à périmètre constant.

Après une année 2020 marquée par une demande exceptionnelle en produits de désinfection - et surtout de gel hydroalcoolique - dûe à la crise sanitaire, le groupe estime ainsi retrouver une activité " habituelle ", qui reste toutefois marquée par un léger repli sous l'effet de la timide reprise de l'aéronautique, et des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

Le chiffre d'affaires sur 9 mois ressort à 171,4 ME contre 205,9 ME un an plus tôt (-17%) et 184,7 ME en 2019. Orapi précise que la demande reste conséquente sur les produits de désinfection, témoignant d'une évolution sensible des modes de consommation, qui, si elle se confirme, pourrait être largement profitable pour le groupe.