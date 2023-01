Orapi a réalisé au 4ème trimestre un chiffre d'affaires de 56,2 ME

(Boursier.com) — ORAPI a réalisé sur le 4ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 56,2 ME, en hausse de +2,1% vs T4 2021, portant le chiffre d'affaires sur 12 mois à 229,6 ME sur des marchés qui résistent malgré les effets de l'inflation.

Le Groupe maintient ainsi le cap de son plan stratégique, enregistrant sur 12 mois, hors effets de la fin de la crise COVID et de l'inflation, une croissance organique à +2,0%.

La satisfaction des clients du Groupe a permis de renforcer ses parts de marché, en consolidant son portefeuille de contrats existants, avec le renouvellement finalisé de clients majeurs parmi lesquels la SNCF, ISS, Domitys et Atalian, et en signant de nouveaux contrats, avec entre autres E.Leclerc, Grand Frais, GSF et la Croix-Rouge.

Par ailleurs, les secteurs d'activité comme l'aéronautique, l'hôtellerie et la restauration, clefs pour ORAPI, sont sortis dès le S1 2022 des effets de la crise sanitaire et constituent des marchés redevenus porteurs.

Soucieux de limiter son empreinte carbone et celle de ses clients, Orapi a ainsi finalisé fin 2022 un investissement capacitaire important dans la production de produits éco conçus à Vénissieux. Dans le même objectif, ses équipes 'R&D' innovent au quotidien, concevant des conditionnements réutilisables et des produits à la composition toujours plus bio sourcée et concentrée.

ORAPI GROUP enregistre un chiffre d'affaires annuel 2022 de 229,6 ME, en hausse de +4% à périmètre comparable vs 2021.

Au sein de la zone Europe, le niveau d'activité en France s'est établi à 193 ME en 2022, contre 189,2 ME en 2021, soit une croissance organique de +2%, l'inflation des prix (+7%) ayant été gommée par la baisse de la demande en produits "COVID" (-43%).

Le quatrième trimestre 2022 en France, à +0,4% vs T4 2021, résulte d'un certain attentisme de la demande, né d'une inflation forte mettant à mal les budgets des clients 'BtoB'.

En Europe (hors France), il faut souligner la bonne performance de l'Europe du Sud (+16,1%, dont +8% organique), et la stabilité de l'activité de l'Europe du Nord, où la dynamique commerciale positive de l'Angleterre compense la baisse des marchés polonais et scandinave rendus atones par les impacts de la guerre.

Le groupe a démontré en 2022 son aptitude à garantir l'excellence de service auprès de ses clients dans un contexte de pénurie tout en répercutant avec agilité les hausses rendues nécessaires par l'inflation des approvisionnements.

Fort de cette résilience, il peut désormais s'appuyer sur son ADN de fournisseur de solutions complètes et sur mesure de produits d'hygiène et de maintenance responsables et "made in France", et sur une situation financière assainie après le désendettement massif de 2021 (ORA1 et OSNM, soit 38,8 ME) pour délivrer son ambitieuse feuille de route 2025.

Les résultats annuels qui seront publiés le 16 mars 2023 montreront, dans la lignée du S1 et malgré une politique tarifaire ajustée et efficace, un EBITDA en repli vs 2021, mais un Résultat Net positif grâce à la forte réduction de ses charges financières et à la maîtrise de son endettement.