Orapi : +25% !

(Boursier.com) — Orapi est très entouré ce matin. Dans de gros volumes, le titre s'envole de plus de 25% à 6,5 euros à Paris, dopé par le fort redressement de sa rentabilité au premier semestre. Le spécialiste des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance a réalisé sur les six premiers mois de l'année un EBITDA de 22,4 ME, soit 16% du chiffre d'affaires, en hausse de 13 ME sur un an, pour des revenus de 140,4 ME, en progression de 9,1% à périmètre courant (+12% à périmètre constant). Le résultat opérationnel courant a atteint 15,2 ME, en hausse de 12,3 ME.

Le renforcement des attentes et l'exigence des professionnels pour disposer de produits d'hygiène et de désinfection de haute qualité permettent à ORAPI de confirmer sa position d'acteur intégré sur son marché. Néanmoins, compte tenu des incertitudes sur l'environnement économique mondial, et dans un contexte évolutif de la crise de la COVID-19, il reste très difficile d'appréhender les incidences de cette pandémie sur les perspectives d'avenir à moyen terme, précise la société.

A la suite de cette publication, Gilbert Dupont passe à l''achat' sur la valeur en visant 8,3 euros.