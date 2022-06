Orano : un contrat de 250 ME avec la JAEA

(Boursier.com) — Orano a signé le 24 juin 2022 avec Japan Atomic Energy Agency (JAEA) un contrat majeur d'un montant de l'ordre de 250 millions d'euros, pour le transport et le traitement en France de 731 assemblages de combustibles usés issus du réacteur de Fugen, localisé au Japon.

Selon les termes du contrat, Orano poursuivra la conduite de l'ensemble des travaux techniques nécessaires aux transports des 111 tonnes de matières. Ils incluent la mise à disposition d'une flotte d'emballages de transport qui répond aux règlementations nationales et internationales en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que la réalisation des transports par voie maritime avec des partenaires de longue date à l'expertise reconnue.

Le contrat prévoit également la réalisation des opérations de traitement et de recyclage des combustibles usés dans les installations de l'usine Orano la Hague localisée dans la Manche, ainsi que le conditionnement des déchets ultimes qui seront renvoyés au Japon. Les matières extraites lors des opérations industrielles pourront être recyclées pour fournir de l'énergie bas carbone sur le réseau électrique en France et Europe. En France, 10 % de l'électricité d'origine nucléaire provient de la valorisation de matières recyclées.

Ce contrat intervient après un échange de lettres officielles le 15 juin 2022 entre les gouvernements français et japonais autorisant et encadrant ces opérations de transport et de traitement.