Orano signe un protocole de coopération dans l'industrie de l'uranium avec Kazatomprom

(Boursier.com) — Le 29 novembre 2022, Orano Mining et la Société d'Etat Kazakhstanaise Kazatomprom ont signé un protocole d'accord, en marge de la visite en France de Son Excellence le Président de la République du Kazakhstan M. Kassym-Jomart Tokayev.

Dans le cadre de cet accord, Orano Mining et Kazatomprom entendent maintenir et renforcer leur coopération dans l'industrie minière de l'uranium, en s'appuyant sur un partenariat fructueux de longue date. La coentreprise KATCO, qui lie déjà les deux partenaires depuis 25 ans, vient de démarrer cette année le développement industriel d'une nouvelle zone minière qui produira 45 000 tonnes d'uranium au cours des 15 prochaines années.

Parmi les initiatives de coopération, le protocole d'accord prévoit la mise en oeuvre d'une feuille de route technique conjointe de Recherche & Développement et des études sur les moyens de réduire les émissions de carbone des opérations.

L'accord prévoit également l'ouverture de discussions sur le développement à long terme du partenariat entre les deux sociétés.

Claude Imauven, Président du Conseil d'Administration d'Orano, a commenté à l'issue de sa rencontre avec le Président Tokayev : "La signature de ce protocole d'accord confirme la volonté de nos deux sociétés, toutes deux références mondiales dans le domaine de l'énergie nucléaire, d'élargir la coopération pour la mise en oeuvre de projets porteurs d'intérêt mutuel, et de définir un plan d'action pour poursuivre le développement de notre partenariat dans le cadre des relations stratégiques à long terme entre la France et le Kazakhstan".