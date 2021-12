Orano signe un partenariat avec Fret SNCF

(Boursier.com) — A l'occasion du WNE (World Nuclear Exhibition), et à la suite de l'acquisition de la Société de Transports Spéciaux Industriels (STSI) par Orano Nuclear Packages and Services (Orano NPS) annoncée le 2 novembre, un partenariat stratégique a été signé entre Fret SNCF, STSI et Orano NPS afin de favoriser le développement des transports ferroviaires de matières nucléaires d'Orano en Europe.

Pour Orano, ce partenariat vise à décarboner les transports réalisés par le groupe en développant le mode ferroviaire, et à renforcer le développement international de ses transports en s'appuyant sur les équipements ferroviaires et bases opérationnelles des trois sociétés en Europe.

Le recours au transport ferroviaire permet de réduire significativement la consommation d'énergie ainsi que les émissions de particules nocives et de CO2 par rapport au transport routier. Ce partenariat doit également permettre à Orano de diversifier et développer ses activités dans les transports exceptionnels, transports de masses indivisibles et colis exceptionnels pour ses clients européens, en s'appuyant sur la complémentarité des expertises et des moyens logistiques des trois sociétés (Orano NPS, STSI et Fret SNCF).