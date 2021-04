Orano : quel projet d'entreprise ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Orano est un opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, maitrisant des technologies de pointe et proposant à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle du combustible. Il contribue ainsi à la production d'électricité bas carbone.

Dans un monde en profonde évolution, confronté à des défis sur les plans climatique, énergétique, économique et sanitaire, Orano a défini un projet d'entreprise renouvelé.

Un travail collectif pendant plus d'un an et demi Le groupe a mené en 2020 un travail collectif, en co-construction, entre le Comité Exécutif, 1.300 managers et collaborateurs et plus de 130 parties prenantes externes (clients, fournisseurs, élus, etc.) pour définir son projet d'entreprise. Cette réflexion collective a permis de définir une raison d'être, des engagements et une feuille de route à horizon 2030 qui constituent désormais notre projet d'entreprise...

La raison d'être d'Orano

Orano entend par son action contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à la préservation des ressources et à la santé, enjeux majeurs de notre siècle et les place au coeur de sa raison d'être : "Développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd'hui et demain."

La raison d'être du groupe a été validée par le Conseil d'Administration.

Une raison d'être suivie de preuves et d'engagements à l'horizon 2030

Pour répondre à chacun de ses engagements, Orano a fixé des objectifs d'ici 2030, un horizon de 10 ans compatible avec la transformation que souhaite opérer le groupe. Afin d'impulser une dynamique forte à cette démarche, des marqueurs chiffrés ont été définis par les équipes dès 2025.

Claude Imauven, Président du Conseil d'Administration d'Orano, a déclaré "Face aux enjeux futurs, les entreprises ont un rôle crucial à jouer. Cette démarche, c'est ce que nous attendons d'un groupe comme Orano : répondre aux défis de la société, et voir plus loin, s'engager."