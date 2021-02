Orano obtient deux permis d'exploration d'uranium au Groenland

Orano obtient deux permis d'exploration d'uranium au Groenland









Crédit photo © Orano

(Boursier.com) — Le gouvernement groenlandais vient d'attribuer à Orano les permis pour conduire des travaux d'exploration de gisements d'uranium dans deux zones, situées au sud-est et sud-ouest du pays.

Dans le cadre d'un programme de développement du territoire, les autorités groenlandaises ont décidé de permettre l'émergence de nouveaux projets d'exploration et l'exploitation des ressources minérales du pays. Les premiers travaux d'exploration menés par Orano seront engagés à partir de 2021 afin d'analyser et évaluer l'intérêt minier de chaque zone. Ils s'effectueront dans le plus strict respect des normes environnementales, conformément aux exigences du gouvernement du Groenland et des pratiques misent oeuvre par Orano.

Les travaux envisagés ne présentent pas de risques vis-à-vis de la préservation des écosystèmes naturels du Groenland. Il s'agit de mesures géophysiques réalisées depuis le ciel et d'observations sur le terrain parfois accompagnées de prélèvements de surface effectués par les géologues du groupe.

A l'issue de cette phase d'exploration, une première étude d'impact environnemental devra être réalisée ainsi que des évaluations plus poussées du potentiel minéral des zones concernées en vue de déterminer la faisabilité de l'exploitation des gisements.