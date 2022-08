Orano : nouveau permis minier pour Katco au Kazakhstan

(Boursier.com) — Katco , co-entreprise Franco-Kazakhstanaise entre Orano Mining et Kazatomprom et le Ministère de l'énergie de la République du Kazakhstan, ont signé un amendement au contrat d'utilisation du sous-sol existant, permettant de conduire le développement industriel de la parcelle de South Tortkuduk du gisement d'uranium de Muyunkum.

L'exploitation de cette nouvelle parcelle devrait assurer la production de Katco pendant une quinzaine d'années.

La parcelle de South Tortkuduk, dont les réserves en uranium sont estimées à 46.000 tonnes, a été découverte et délimitée par les géologues de Katco. Elle est située entre les deux sites de Tortkuduk et Muyunkum que Katco exploite depuis plus de 20 ans, produisant plus de 40.000 tonnes d'uranium depuis le début de leur mise en exploitation.

Le projet South Tortkuduk sera exploité, comme les mines existantes, avec la technologie de l'ISR et s'appuiera sur l'expertise des équipes de Katco qui ont développé et exploité l'une des plus grandes mines ISR au monde. La production du nouveau gisement doit débuter dans 18 mois.

Compte-tenu des travaux nécessaires à la mise en exploitation de cette nouvelle zone, la production totale de la co-entreprise Katco pourrait être limitée à environ 65 % de sa capacité nominale (environ 2 600 tonnes d'uranium par an) pour les deux prochaines années, avec un retour estimé à sa production nominale historique d'environ 4 000 tonnes d'uranium par an au plus tôt en 2026.