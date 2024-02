Orano Med pose de la première pierre du laboratoire pharmaceutique ATLab

(Boursier.com) — Orano Med (filiale du groupe Orano), pionnier dans le développement d'alphathérapies ciblées en oncologie, a posé la première pierre à Onnaing dans le Nord, de son laboratoire ATLab (Alpha Therapy Laboratory), 1er établissement pharmaceutique d'envergure industrielle en Europe dédié à la production de radiothérapies internes vectorisées au plomb-212.

La cérémonie de pose de la première pierre de l'ATLab s'est déroulée en présence de Xavier Jouanin (Maire d'Onnaing), de Laurent Degallaix (Président de Valenciennes Métropole et Maire de Valenciennes), d'Aurore Colson (Conseillère régionale déléguée à l'économie circulaire, de Lise Alter, Directrice Générale de l'Agence de l'Innovation en santé), de Guillaume Dureau (directeur Projets & Innovation R&D et Nucléaire médical du groupe Orano), de Julien Dodet (Président d'Orano Med), et de Guillaume Quenet (sous-préfet de Valenciennes).

L'alphathérapie ciblée au plomb-212 consiste à combiner la capacité naturelle des molécules biologiques à cibler les cellules cancéreuses au potentiel de destruction des tumeurs des émissions alpha générées par le plomb-212. Le développement de ces thérapies a longtemps été freiné par la difficulté à les produire à échelle industrielle.

La construction de l'ATLab Valenciennes d'Orano Med constitue une étape majeure vers la mise à disposition de ces nouveaux traitements prometteurs pour les patients en impasse thérapeutique.

L'ATLab Valenciennes, installation de plus de 3.000 m2, représente un investissement de 29 millions d'euros avec à la clé 25 emplois directs créés. Il sera dédié à la production des thérapies au plomb-212 développées par Orano Med et à leur distribution en Europe. Orano Med devrait inaugurer une installation similaire aux Etats-Unis à Indianapolis en 2024 afin de desservir le marché américain. Dès 2025, Orano Med pourra ainsi fabriquer 10.000 doses par an et vise d'en produire dix fois plus à la fin de la décennie. Compte tenu de la demi-vie du plomb-212 (10,6 heures), les médicaments doivent être produits à proximité des établissements hospitaliers. Aussi la construction d'autres ATLab est envisagée afin de répondre aux besoins mondiaux des patients.

La construction de l'ATLab Valenciennes a bénéficié d'un soutien de la région Hauts de France et de la métropole de Valenciennes. Le projet est également lauréat du plan France 2030 dans le cadre de l'appel à projet "Industrialisation et capacités santé 2030", et bénéficiera à ce titre d'un soutien public de près de 3,8 millions d'euros.