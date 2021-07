Orano Med a inauguré l'extension du laboratoire Maurice Tubiana

Crédit photo © Orano, G. Quentin

(Boursier.com) — Orano Med, filiale du groupe Orano, a inauguré ce jour l'extension du laboratoire Maurice Tubiana et son nouveau Centre de Recherche & Développement à Bessines-sur-Gartempe (Limousin) dédié à la fabrication de Plomb-212. Il s'agit d'un isotope rare utilisé pour le développement de traitements dits d'alphathérapie ciblée, une approche innovante dans la lutte contre les cancers aux options thérapeutiques limitées.

Orano Med a investi plus de 10 millions d'euros qui ont permis de doubler la surface du laboratoire Maurice Tubiana et de multiplier par 5 ses capacités de production en Plomb-212.

L'alphathérapie permet le ciblage spécifique des cellules cancéreuses et leur destruction tout en limitant l'impact sur les tissus sains grâce aux propriétés du Plomb-212. Cet isotope est obtenu grâce au recyclage du nitrate de thorium issu des activités du groupe Orano.

Ces installations concrétisent l'engagement d'Orano Med à produire les isotopes nécessaires conformes aux standards pharmaceutiques pour permettre le développement et la commercialisation de traitements contre le cancer, contribuant ainsi à l'effort de santé publique en la matière.

Claude Imauven, Président du Conseil d'Administration d'Orano, a déclaré lors de l'inauguration "Avec ce laboratoire dédié à la production de radioéléments pour lutter contre ce fléau qu'est le cancer, nous sommes au coeur de l'un des grands enjeux pour l'humanité durant ce siècle : la santé. Orano est engagé pour contribuer à la préservation de la santé et s'appuie sur des technologies et des compétences de haut niveau portées par Orano Med."

Julien Dodet, Président Directeur Général d'Orano Med, a ajouté : "Alors que nous avançons chaque jour dans le développement de thérapies ciblées au 212Pb, ces nouvelles installations sont une étape cruciale pour le développement des essais cliniques de ce nouveau moyen de lutte contre le cancer. Nous sommes fiers du travail et de l'engagement des équipes d'Orano Med pour la réussite de nos projets."