Orano : le carnet de commandes représente plus de 6 années de chiffre d'affaires !

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Orano atteint 4,237 milliards d'euros en 2022 (4,726 MdsE en 2021). Il recule de -10,3% à données publiées et de -13,7 % à pcc). La baisse globale par rapport à 2021 en lien avec une base comparable élevée du fait de la contribution ponctuelle de plusieurs contrats avec des électriciens allemands dans les activités Recyclage, efface la dynamique positive des marchés dans la Mines et l'Amont.

La part du chiffre d'affaires réalisée avec des clients à l'export atteint 46% en 2022 (64% en 2021).

Le résultat opérationnel d'Orano ressort à 509 millions d'euros, en baisse de 262 ME par rapport à 2021.

L'EBITDA d'Orano s'élève à 1,095 MdE, en baisse par rapport à 2021 où il s'établissait à 1,398 MdE.

Le résultat net part du groupe ajusté s'élève à +176 ME en 2022 (+347 ME en 2021).

Le cash-flow opérationnel d'Orano s'établit à 618 ME (964 ME en 2021).

Le cash-flow net des activités de l'entreprise ressort ainsi à +128 ME au 31 décembre 2022 (+210 ME en 2021).

Les prises de commandes s'élèvent à 2,658 millions d'euros dont 81% à l'international.

Le carnet de commandes d'Orano s'élève à 26,1 MdsE fin 2022 (25,8 MdsE fin 2021) dont +1,8 MdsE d'impact de revalorisation des indicateurs de marché et d'effet de change. Le carnet de commandes représente plus de 6 années de chiffre d'affaires.

Au 31 décembre 2022, Orano dispose d'un montant de trésorerie de 0,9 MdE, auquel il convient d'ajouter 0,2 MdE d'actifs financiers courants de gestion de trésorerie. Cette position de trésorerie est renforcée par une ligne de crédit syndiqué et non tirée, d'un montant de 880 ME, renouvelée fin mai 2022 auprès d'un pool constitué de 10 banques. Cette nouvelle ligne de crédit a une maturité de 5 ans assortie de deux options d'extension chacune, exerçable en 2023 et 2024.

L'endettement financier net total du groupe s'élève à 1,68 MdE au 31 décembre 2022 (1,9 MdE au 31 décembre 2021).

Perspectives

Le groupe poursuit sa feuille de route et vise pour 2023, un chiffre d'affaires en croissance et supérieur à 4,3 MdsE. Le taux de marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires est attendu compris entre 23% et 25%. Le cash-flow net devrait être positif.