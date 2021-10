Orano investit 15 ME dans la construction d'un laboratoire d'isotopes stables

(Boursier.com) — Le groupe Orano vient de célébrer la construction du laboratoire isotopes stables sur le site d'Orano Tricastin (Drôme), en présence de Philippe Knoche (Directeur général d'Orano), Jean-Bernard Levy (Président-directeur général d'EDF), François Jacq (Administrateur général du CEA), ainsi que des élus du territoire. Il s'agit d'un laboratoire unique en France.

Souhaitant renforcer son savoir-faire et valoriser ses technologies de pointe, Orano développe une nouvelle activité sur le site du Tricastin : la production d'isotopes stables, c'est-à-dire d'éléments non radioactifs grâce à la maîtrise des technologies et au savoir-faire des équipes du site. Cette nouvelle installation d'une superficie de 3.200 m2 représente un investissement de près de 15 millions d'euros, et emploiera une vingtaine de personnes hautement qualifiées.

Les premières productions sont attendues au 2nd semestre 2023.

Les isotopes stables, formes non radioactives des atomes, sont utilisés dans de nombreuses applications et leur demande ne cesse de croître. Bien qu'ils n'émettent pas de rayonnements, ils sont utilisés, en raison de leurs propriétés notamment dans le domaine médical (diagnostic et traitement de cancers), dans le secteur industriel (augmentation de la performance des lasers) et dans le domaine de la recherche fondamentale (informatique quantique).