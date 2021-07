Orano et ses partenaires testent un procédé de recyclage des métaux des batteries de véhicules électriques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Orano s'associe à des partenaires reconnus -Paprec, MTB Manufacturing, Saft et le CEA- en vue de tester un procédé innovant de recyclage des métaux contenus dans les batteries des véhicules électriques.

Le projet intitulé Recyvabat (Recyclage et Valorisation de Batteries) s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire afin de donner une 2e vie aux matériaux valorisables issus des batteries. L'enjeu est de taille : d'ici 2030, le nombre de véhicules électriques en circulation dans le monde devrait passer à 100 millions (10 millions aujourd'hui).

Regroupés au sein d'un consortium, Orano et ses partenaires ont mis au point un procédé qui permet de purifier et de récupérer séparément les métaux (lithium, cobalt, nickel, etc.) contenus dans les batteries des véhicules électriques en vue de les recycler pour fabriquer de nouveaux composants de batteries.

En unissant leurs expertises, les partenaires maîtrisent ainsi l'ensemble de la chaine de valeur : la collecte et le démantèlement des packs de batteries assurés par Paprec ; la préparation des matériaux grâce aux équipements de MTB ; la fabrication de nouveaux éléments réalisée par Saft à partir des matières recyclées par Orano ; et l'expertise du CEA-Liten pour innover sur l'ensemble du cycle.

Deux pilotes industriels seront construits dans les nouvelles installations du CIME (Centre d'Innovation en Métallurgie Extractive) sur le site Orano à Bessines-sur-Gartempe dans le Limousin afin de conduire les essais techniques et les tests sur le procédé.

Précisons que le projet Recyvabat répond aux critères du plan de relance initié par le gouvernement ainsi qu'à la feuille de route des projets soutenus par la Région Nouvelle Aquitaine. A ce titre, il bénéficie de subventions à hauteur 6,1 ME attribuées par France Relance pour le consortium et 334 kE par la Région.