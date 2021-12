Orano et ses partenaires lancent le projet Usines de Demain

(Boursier.com) — Le groupe Orano et ses partenaires lancent un projet de développement intitulé udd@Orano (pour Usines De Demain sur les sites industriels d'Orano) en vue d'accélérer le déploiement de l'usine du futur au coeur des sites industriels du groupe. Coordonné par Orano, ce projet fédère 11 partenaires industriels durant une période de 36 mois : 6 TPE-PME (Aeraccess, Axionable, Diota, Ob'dO, Shark Robotics, Sileane), 2 grandes entreprises (Predict, Probayes) et 3 organismes de recherche (le CEA, l'Ecole des Mines de Saint-Etienne et l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne).

Pendant la durée du projet, Orano et ses partenaires mettent en commun leurs expertises afin de développer et mettre en oeuvre de nouvelles solutions technologiques. Les travaux porteront par exemple sur la conception de capteurs miniaturisés innovants pour des mesures radiologiques plus performantes. De nouveaux algorithmes s'appuyant sur l'Intelligence Artificielle (IA) seront également développés afin de faciliter l'aide à la décision et l'anticipation des actions. Des plateformes de réalité mixte fondées sur des maquettes numériques 3D et la dématérialisation des flux permettront d'assister les opérateurs dans leurs missions en environnements contraints. Enfin, de nouveaux robots seront développés pour réaliser des opérations complexes à distance et automatiser des tâches simples. Ces nouvelles solutions, applicables à la filière nucléaire et à toute l'industrie, visent à continuer de placer les sites industriels d'Orano aux plus hauts niveaux technologiques en vue d'améliorer la performance, la production, la compétitivité des usines et la sécurité des opérateurs.

Le projet offre des perspectives de retombées économiques significatives incluant un chiffre d'affaires supplémentaire de plus de 11 millions d'euros par an dès 2025 pour ses partenaires TPE et PME, et la création de plus de 70 emplois directs qualifiés sur le territoire national et autant d'emplois indirects.