Orano : des perspectives financières renforcées

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires d'Orano atteint 2,142 milliards d'euros (1,883 MdE au 30 juin 2021), soit une croissance de +13,7% (+9,7% à p.c.c.). Le montant facturé sur la période est conforme à l'écoulement du carnet de commandes prévu par le groupe. Il bénéficie également de la hausse des prix sur les marchés de l'uranium et de l'Amont ainsi que d'un effet de conversion favorable entre le dollar et l'euro.

La part du chiffre d'affaires réalisée avec des clients localisés à l'international atteint 40,2% sur les 6 premiers mois de l'année 2022 (43,9% au 1er semestre 2021). La part du chiffre d'affaires avec des clients asiatiques est de 16,6% des ventes (16,1% au 1er semestre 2021).

Le chiffre d'affaires du secteur Mines s'élève à 746 millions d'euros, en hausse de +12,7% par rapport au 30 juin 2021 (+7,8% à pcc). Le chiffre d'affaires de l'Amont s'établit à 527 ME, en hausse de +21% par rapport au 1er semestre 2021 (+19,3% à pcc). Le chiffre d'affaires de l'Aval, qui inclut les activités Recyclage, Emballages Nucléaires et Services, Démantèlement et Services ainsi que Projets, ressort à 858 ME, en hausse de +10,4% par rapport au 30 juin 2021 (+5,9% à pcc). Le chiffre d'affaires du Corporate et autres activités, qui comprend principalement Orano Med, s'élève à 10 ME (8 ME au 30 juin 2021).

Le résultat opérationnel d'Orano ressort à 315 ME soit une hausse de 117 ME, par rapport au 30 juin 2021.

Le résultat net part du groupe ajusté s'élève à 308 ME au 30 juin (-26 ME au 30 juin 2021).

Le résultat net part du groupe s'établit à -359 ME au 30 juin (+316 ME sur la même période en 2021). Cette évolution s'explique essentiellement par un rendement négatif des actifs dédiés de fin de cycle au 1er semestre 2022 en lien avec la forte chute des marchés financiers sur la période compte tenu des incertitudes sur l'évolution des indicateurs macro-économiques dans le nouveau contexte géopolitique. Cette dégradation est en partie réduite par l'amélioration provenant du résultat net part du groupe ajusté et, l'impact favorable sur les provisions pour obligations de fin cycle de la hausse du taux d'actualisation net de l'inflation sur le semestre (contre une légère baisse sur le 1er semestre 2021).

L'Ebitda d'Orano au 30 juin 2022 s'élève à 596 ME, en hausse par rapport au 30 juin 2021 où il s'établissait à 415 ME.

Endettement financier

Le cash-flow opérationnel d'Orano est positif à 303 ME sur le 1er semestre 2022 (+526 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin, Orano dispose d'un montant de trésorerie de 1,1 MdE, auquel il convient d'ajouter 0,3 MdE d'actifs financiers courants de gestion de trésorerie. Cette position de trésorerie est renforcée par une ligne de crédit syndiqué et non tirée, d'un montant de 880 ME, renouvelée fin mai 2022 auprès d'un pool constitué de 10 banques. Cette nouvelle ligne de crédit a une maturité de 5 ans assortie de deux options d'extension chacune, exerçable en 2023 et 2024.

L'endettement financier net total du groupe s'élève à 1,79 MdE au 30 juin (1,90 MdE au 31 décembre 2021).

Perspectives

Le carnet de commandes d'Orano s'élève à 26,5 MdsE au 30 juin 2022, en hausse par rapport au 31 décembre 2021 (25,8 MdsE) du fait notamment d'une revalorisation des indicateurs de marché et d'un impact de conversion favorable pour un total de +1,4 MdE. Le carnet de commandes représente plus de 6 années de chiffre d'affaires.

Les prises de commandes pour le 1er semestre 2022 s'élèvent à 1,461 MdE pour l'essentiel à l'export.

Les perspectives financières du groupe pour 2022 sont renforcées.

Orano vise désormais pour la fin de l'année :

- un chiffre d'affaires autour de 4,2 MdsE (4 MdsE communiqués le 25 février dernier) ;

- un taux de marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires compris entre 23% et 26% ;

-un cash-flow net positif

"L'évolution favorable des marchés de l'uranium, de la conversion et de l'enrichissement mais également les investissements engagés pour relancer la production dans l'Aval inscrivent le groupe dans une dynamique positive. Malgré les tensions et les incertitudes sans doute durables sur les prix de l'énergie, l'inflation et les marchés financiers, le groupe maintient son cap tout en préparant l'avenir. Dans un contexte géopolitique, économique et environnemental inédit, Orano continuera d'apporter des solutions compétitives pour l'indépendance énergétique et l'urgence climatique", commente Philippe Knoche, Directeur général d'Orano.