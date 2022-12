Orano démantèle le coeur du réacteur américain de Vermont Yankee

(Boursier.com) — Orano finalise le démantèlement du coeur du réacteur américain de Vermont Yankee. Le groupe Orano a finalisé en moins de 4 ans la découpe et le conditionnement de la cuve et des composants internes du réacteur à eau bouillante de la centrale de Vermont Yankee (Etat de Vermont, Nord-Est des Etats-Unis).

Ces opérations, démarrées début 2019 après deux années d'études préparatoires, s'inscrivent dans le cadre d'un contrat signé en 2017 avec le groupe NorthStar, leader du démantèlement et de la déconstruction d'installations industrielles dans le monde. En tant que propriétaire du site, NorthStar a en charge le chantier de démantèlement des infrastructures de la centrale dont la finalisation est prévue en 2027.

Pour les parties irradiantes du coeur du réacteur, la découpe a été réalisée à distance et sous eau pour les équipements internes de la cuve et en air pour la cuve elle-même, afin de garantir le plus haut niveau de sûreté. Les équipes d'Orano ont utilisé des outils télécommandés conçus spécialement pour le démantèlement et qui ont fait preuve de leur efficacité dans plusieurs projets, en particulier en Allemagne.

La cuve, d'une dimension de près de 20 mètres de hauteur pour plusieurs centaines de tonnes, est le plus gros composant métallique d'un réacteur à eau bouillante. Elle contient les équipements internes, dont le rôle est de contrôler la réaction en chaîne et d'assurer la production de vapeur permettant in fine de générer de l'électricité bas carbone sur le réseau.

Orano a également procédé au conditionnement et au transport des déchets issus des opérations de démantèlement vers un site de stockage dédié, localisé dans la région de West Texas (Etat du Texas).