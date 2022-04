Orano : Claude Imauven reconduit à la présidence du Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Orano a renouvelé Claude Imauven à la présidence du Conseil d'Administration du groupe.

Claude Imauven, qui avait été nommé Président du Conseil d'Administration d'Orano le 14 mai 2020, a déclaré : "Je suis fier de la marque de confiance qu'exprime le Conseil d'Administration avec ce renouvellement en tant que Président et très honoré de poursuivre la mission qui m'a été confiée depuis 2020. L'évolution du contexte énergétique, climatique et géopolitique se traduit par un retour au premier plan de l'énergie nucléaire. Orano est un acteur majeur du nucléaire, qui développe des technologies et savoir-faire pour le climat, l'économie des ressources, et la santé. Le Conseil d'Administration va donc continuer d'apporter tout son soutien au groupe afin qu'il poursuive son développement".

Claude Imauven est administrateur du groupe Orano depuis sa restructuration en juillet 2017.