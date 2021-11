Orano acquiert STSI auprès de Geodis

(Boursier.com) — Le groupe Orano et Geodis, filiale du Groupe SNCF, ont signé le 29 octobre, un accord pour l'acquisition par Orano Nuclear Packages and Services (Orano NPS) de la Société de Transports Spéciaux Industriels (STSI), spécialisée dans les transports multimodaux de matières sensibles, en particulier le transport ferroviaire et routier de matières nucléaires.

Avec plus de 75 ans d'activité dans ce domaine et une soixantaine de salariés, STSI est un acteur de référence pour les colis exceptionnels et un spécialiste des transports sensibles principalement en France et en Belgique.

Cette acquisition par Orano NPS va offrir à STSI des opportunités de développement en France et également à l'international, où il est déjà présent, principalement via une activité de commission de transports.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de renforcement des compétences du groupe Orano sur ses métiers. En se dotant d'équipements ferroviaires ainsi que de nouvelles bases opérationnelles en France et en Belgique, Orano NPS affiche sa volonté de développer son offre de transports bas carbone.

Les deux entreprises travaillent déjà ensemble puisque certains transports d'Orano NPS, notamment ferroviaires, sont d'ores et déjà organisés et réalisés par STSI.

Grâce à cette acquisition, Orano NPS proposera à ses clients en France et en Europe une offre de services de transports optimisée, à la fois plus large et plus intégrée.

Avec ce 3e projet en moins d'un an et demi, le groupe Orano poursuit sa stratégie de développement au travers d'acquisitions ciblées. Il confirme son rôle de premier plan auprès des acteurs de la filière nucléaire, qui demeure la principale source d'énergie bas carbone en Europe.