Orano acquiert la société KSE et se renforce dans la maintenance industrielle

Orano acquiert la société KSE et se renforce dans la maintenance industrielle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orano annonce l'acquisition de la société KSB Service Energie (KSE) et de ses filiales KSB Service Cotumer (KSC) et Société de Travaux et d'Ingénierie Industrielle (STII) auprès du groupe allemand KSB, acteur mondial dans le domaine de la fabrication de pompes et vannes industrielles.

Cette acquisition effective au 1er juillet s'inscrit dans la stratégie de développement d'Orano dans les métiers de services, notamment en matière de maintenance industrielle. KSE et ses filiales KSC et STII sont des acteurs reconnus auprès du parc nucléaire français et dans l'industrie, qu'il s'agisse d'interventions sur les systèmes de robinetterie, de maintenance mécanique sur les machines tournantes ou de prestations de chaudronnerie (ancrages, supportages, tuyauterie, etc.).

Avec cette acquisition, Orano complète son offre de services avec de nouvelles ressources spécialisées et complémentaires des métiers de maintenance nucléaire où le groupe est déjà présent. Plus de 250 salariés et les capacités industrielles des trois entités rejoignent l'unité "Démantèlement et Services" d'Orano, dont plus de 1.600 salariés travaillent déjà quotidiennement sur le parc nucléaire français dans le domaine de la logistique industrielle, de l'assistance chantier et de la maintenance.

Philippe Knoche, Directeur général d'Orano, a déclaré : "je souhaite la bienvenue au sein du groupe Orano à nos nouveaux collègues de KSE, STII et KSC. Leur arrivée concrétise notre ambition de développement dans le domaine des services et notre confiance dans l'avenir du nucléaire, pour lesquels les besoins en maintenance resteront forts dans les années à venir".

Alain Vandercruyssen, directeur de l'unité "Démantèlement et Services" d'Orano a ajouté : "avec cette transaction, Orano renforce son expertise et ses qualifications pour disposer désormais de la taille critique nécessaire afin de devenir un acteur majeur du domaine de la maintenance auprès d'EDF. L'apport de KSE et de ses filiales consolide également notre présence auprès d'exploitants nucléaires à l'international".