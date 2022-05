(Boursier.com) — Orano Projets du groupe Orano acquiert Inevo, société d'ingénierie spécialisée dans le génie des procédés et l'optimisation de la performance industrielle. Cette acquisition permet à Orano Projets de renforcer sa présence sur le marché des industries de procédés, notamment via le déploiement de solutions digitales et IA ancrées dans une expertise métier et expérience industrielle uniques dans les secteurs de la santé, pharmacie, chimie fine, biotechnologie et cosmétique.

Avec Inevo, Orano Projets renforce ses capacités à répondre aux projets d'envergure de ses clients, depuis les phases amont de R&D et mise au point de pilote, jusqu'aux phases de réalisation de projets clef-en-main, et d'optimisation de performance industrielle pour les sites en exploitation.

Inevo emploie une cinquantaine de salariés localisés à Lyon, Rouen et Grasse, au plus près des clients clés. L'acquisition vient compléter les équipes d'Orano Projets qui compte 1.600 salariés dans le monde.