Orano acquiert CERIS Group

(Boursier.com) — Orano Projets prend une participation majoritaire de CERIS Group, intervenant dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie et des industries à fortes contraintes.

Cette acquisition permet à Orano Projets d'accélérer le développement de savoir-faire complémentaires et de nouvelles implantations, en particulier à Nantes et à Lyon où CERIS Group est déjà implanté. Orano Projets bénéficiera par ailleurs d'un élargissement de son offre de produits et de services dans le domaine de l'ingénierie, de la conception et de la construction pour les projets industriels dans les secteurs santé-pharmacie et biotechnologies.

CERIS Group emploie une cinquantaine de salariés localisés en France. Orano Projets, fort de ses 1.600 salariés dans le monde, renforce ainsi les capacités de CERIS Group à répondre aux projets d'envergure de ses clients, en phase d'étude et de réalisation, en prestation de services jusqu'à la fourniture de projets clé en main.

Spécialisé dans l'ingénierie et le conseil, CERIS Group est organisé par métiers autour de trois filiales : CERIS Ingénierie, Elix et CERIS Architecture. Ces filiales accompagnent leurs clients dans les industries pharmaceutiques et biotechnologies, les secteurs hospitaliers et la médecine nucléaire, les laboratoires et les industries à fortes contraintes (micro-électronique, cosmétiques, etc.).