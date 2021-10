Orange voit rouge malgré la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Orange confirme ses objectifs annuels après avoir fait état d'un troisième trimestre globalement en ligne avec les attentes du marché. L'opérateur télécoms a réalisé sur les trois mois clos fin juin un chiffre d'affaires de 10,508 milliards d'euros, en baisse de 0,4% à base comparable, tandis que l'Ebitdaal, mesure clef de la rentabilité, a diminué de 0,7%, à 3,55 milliards d'euros. La baisse des cofinancements reçus des autres opérateurs sur le réseau fibre a éclipsé une bonne performance commerciale sur la période. Hors cofinancements, l'EBITDAaL affiche ainsi une croissance de 4,5%.

Objectifs maintenus

Le Groupe vise toujours sur l'ensemble de l'exercice un EBITDAaL 'stable négatif', un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 et 7,7 milliards d'euros, un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 MdsE, et un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms maintenu autour de 2x à moyen terme.

Dividende de 0,70 euro pour 2021

Orange versera le 15 décembre un acompte sur le dividende 2021 de 0,30 euro en numéraire. Au titre de l'exercice 2021, le versement d'un dividende de 0,70 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2022.

Commentant la publication de ces résultats, Stéphane Richard, PDG du groupe Orange a déclaré : "en France, la bonne dynamique se poursuit avec une croissance de 1,2 point sur les services de détail. La fibre Orange compte désormais 5,6 millions de clients en France, soit une augmentation de 36% sur un an. Cette tendance prometteuse demeure cependant peu visible dans nos comptes, ce qui s'explique par la baisse des cofinancements reçus des autres opérateurs sur notre réseau fibre en 2021 par rapport à 2020. En Espagne, si le marché reste très fragmenté et impacté par la crise sanitaire, la tendance sur le chiffre d'affaires des services de détail s'améliore trimestre après trimestre. Cette tendance est par ailleurs soutenue par des résultats commerciaux positifs avec des gains de clients sur l'ensemble des segments. Les résultats sont donc encourageants, et s'il reste beaucoup à faire, nous sommes entièrement mobilisés dans l'exécution de notre stratégie de redressement.

Les autres pays d'Europe continuent de contribuer favorablement aux résultats du Groupe, avec 5,7% de croissance sur les services de détail, grâce à notre stratégie de convergence et à l'engouement pour la fibre optique, sur laquelle Orange s'impose comme le leader européen. Le Groupe va également pouvoir renforcer son leadership grâce à l'acquisition en Roumanie de TKR qui nous permettra de disposer d'un réseau fixe de qualité pour poursuivre notre stratégie de convergence.

En Afrique, principal moteur de croissance du Groupe, nos revenus sont en forte hausse avec 12% de croissance à laquelle l'ensemble des pays contribue, tirée notamment par la data mobile, une activité en pleine expansion. Orange compte désormais plus de 40 millions de clients 4G, soit 33,6% de plus que l'année dernière".

L'action sous pression

Le titre est à la peine après cette publication. En baisse de 3,6% à 9,3 euros, il pointe en dernière position du CAC40. Les résultats d'Orange révèlent des "pressions sur la division de gros", selon Goldman Sachs, qui note que le chiffre d'affaires de l'opérateur télécom au troisième trimestre est ressorti légèrement inférieur aux attentes des analystes. Selon la banque ('neutrre'), l'amélioration de la performance sous-jacente des ventes au détail en France n'a pas suffi à compenser les pressions sur les ventes en gros.

Pour Jefferies ('achat'), si des bases de comparaison pour le cofinancement en France et pour l''Enterprise ITS/mobile' rendaient les choses plus compliquées avant les résultats, les deux activités ont été décevantes. Cependant, la croissance des ventes au détail en France s'est accélérée grâce à des tendances "solides" en matière de consommation et d'ARPU.