Orange : voit rouge

(Boursier.com) — Orange débute la semaine en dernière place du CAC40 avec un titre qui recule de 2,1% à 9,7 euros. La faute à Jefferies qui a dégradé l'opérateur télécoms à 'conserver' tout en réduisant son objectif de 12,4 à 10 euros. L'analyste affirme que le groupe devrait livrer son pic de croissance promis à la fin de l'exercice 2022, mais se montre plus prudent sur les perspectives de croissance en France en 2023. Alors que le consensus s'attend à ce qu'Orange France connaisse une croissance "stable" au cours de l'exercice 2023, Jefferies modélise une baisse de l'Ebitdaal de -3% sur des revenus stables et des coûts plus élevés. Il y a "des raisons d'être nerveux" sur l'allocation du capital avant le CMD du 16 février où les priorités devraient être définies, ajoute le courtier.