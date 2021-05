Orange Ventures : 30 ME pour soutenir les start-up

Orange Ventures : 30 ME pour soutenir les start-up









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange Ventures lance un véhicule d'investissement dédié au financement des start-up dans les domaines de l'environnement, de l'inclusion et de l'aide aux personnes. 'Orange Ventures Impact' s'inscrit en cohérence avec le plan stratégique 'Engage 2025' d'Orange et enrichit la stratégie globale d'Orange Ventures, filiale d'investissement en capital-risque d'Orange. Cette dernière est dotée d'une enveloppe de 350 millions d'euros, dont 30 ME seront donc affectés à ce nouveau véhicule.

Orange Ventures Impact ciblera de jeunes start-up, françaises et européennes, en phase d'amorçage ou au potentiel de développement déjà avéré. Ces start-up devront contribuer à faire émerger de nouveaux modèles économiques responsables ayant un impact positif en faveur de l'environnement, de l'inclusion ou de l'aide aux personnes, domaines actuellement non couverts par Orange Venture. Chaque projet fera l'objet d'une analyse précise via la définition d'indicateurs d'impact spécifiques, en complément de l'analyse financière conduite usuellement en matière de capital-risque. Ce nouveau véhicule investira initialement entre 750 kE et 3 ME par tour de financement.

A l'occasion de cette annonce, Jérôme Berger, Président et Managing Partner d'Orange Ventures a déclaré : " Au sein du Groupe Orange, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de performance économique sans exemplarité sociale et environnementale. En lançant Orange Ventures Impact, sans rien sacrifier de notre ambition de performance financière, nous sommes heureux d'orienter 30 millions d'euros vers des start-up qui, de par leur stade de développement ou leur secteur d'activité, n'auraient pas été capturées dans la thèse d'investissement actuelle d'Orange Ventures, mais dont l'impact positif sera particulièrement fort sur l'environnement, l'inclusion ou l'aide aux personnes.