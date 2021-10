Orange va reprendre les 21,7% de Groupama dans Orange Bank

(Boursier.com) — Orange ne compte pas abandonner Orange Bank. L'opérateur va renforcer le bilan de sa banque en ligne via une augmentation de capital de 230 millions d'euros qui permettra d'accélérer les chantiers de croissance prévue dans le plan stratégique de la néo-banque. De plus, le groupe va reprendre les 21,7% de Groupama, pour un montant non dévoilé. Ce dernier restera un partenaire commercial majeur puisqu'il a prolongé jusqu'à 2028 l'exclusivité accordée à Orange Bank sur la banque au quotidien et le crédit consommation.

Avec 1,6 millions de clients en France et en Espagne, Orange Bank figure aujourd'hui dans le top cinq des néo-banques en France après quatre ans d'existence. Ce succès se poursuit encore avec plus de 40.000 nouveaux clients par mois et une production de crédit qui dépassera 1 milliard d'euros à la fin de cette année. De plus, alors que les néo-banques restent largement sur un modèle d'offre gratuite, plus de 90% des nouveaux clients d'Orange Bank en France souscrivent une offre payante.

Orange Bank devrait réduire substantiellement ses pertes en 2021 grâce à une hausse du PNB, en progression de 57% au premier semestre par rapport au S1 2020, et à une baisse des coûts de gestion, résultat d'investissements menés depuis trois ans sur les processus de la banque. Ainsi, les coûts de gestion par client ont été réduits de 35% depuis 2018. Cette courbe de progression, avec des investissements substantiels pour créer une nouvelle banque digitale, moderne et en ligne avec les attentes des clients d'Orange, a été prévue depuis le départ. La vitesse de convergence vers l'équilibre est comparable, ou est plus rapide, que celui de ses pairs dans l'industrie des néo-banques.

La banque continuera par ailleurs à investir sur sa plate-forme pour maintenir son avance technologique. Les nouvelles activités sont construites en partenariat avec le meilleur des fintechs : après l'acquisition d'Anytime pour les offres Pro/PME et la signature d'un partenariat stratégique avec Younited pour le crédit, un appel d'offres est en cours pour de nouvelles offres d'assurance.