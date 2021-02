Orange va créer TOTEM, sa TowerCo européenne

(Boursier.com) — Orange profite de la publication de ses comptes annuels pour annoncer la création d'une TowerCo européenne destinée à devenir une entité créatrice de valeur via l'exploitation des actifs d'infrastructure passive mobile de premier ordre. Une décision très attendue par les opérateurs. La TowerCo TOTEM, sera animée par une équipe de direction totalement indépendante et dédiée. Cette dernière sera désignée au cours du premier semestre en vue de l'entrée en phase opérationnelle de la TowerCo d'ici la fin de l'année.

Elle exploitera, dans un premier temps, un portefeuille de tours premium composé d'environ 25,5 mille sites en France et en Espagne, les deux plus grands pays où Orange est présent. Après la France et l'Espagne, le Groupe étudiera la possibilité d'intégrer d'autres actifs d'infrastructure passive mobile européens d'Orange susceptibles de créer de la valeur pour la TowerCo.

Sur la base du périmètre de sites et des termes d'un Accord-Cadre de Service (MSA), la TowerCo aurait généré en 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et un EBITDAaL de près de 300 ME, dont deux tiers environ issus des actifs en France. Cela représente une marge d'environ 57%, qui comprend également les coûts de maintenance d'environ 5% du chiffre d'affaires de la TowerCo.

L'accord cadre prévoit un contrat initial d'une durée de 15 ans conclu avec Orange, avec un renouvellement tacite de 2 x 10 ans, garantissant une visibilité à long terme des revenus de TOTEM avec son client principal Orange. Le renouvellement du contrat porterait nécessairement sur l'intégralité du parc de sites. Les loyers applicables à Orange seront conformes à la pratique de marché indexés en lien avec l'inflation, soumis à aucun plafond et à un seuil plancher de 0%. Enfin, le nombre de sites stratégiques sera limité et portera sur moins de 5% du portefeuille existant de sites français.

La TowerCo entend par ailleurs saisir les opportunités de croissance inorganique en Europe. Pour soutenir cette ambition de développement, Orange pourra utiliser la flexibilité de l'ensemble de la structure de capital de la nouvelle société, qu'il s'agisse d'émissions d'actions nouvelles ou de financements par endettement. Orange souhaite garder le contrôle de TOTEM pour bénéficier de la source importante de création de valeur durable qu'elle procure au Groupe.