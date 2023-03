Orange : un renfort de poids

(Boursier.com) — Orange s'adjuge 1,7% à 10,8 euros à l'ouverture des marchés européens, bien aidé par une note de Morgan Stanley. La banque américaine a relevé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sa recommandation sur l'opérateur télécoms tout en remontant sa cible de 12,5 à 14 euros. MS voit Orange être en mesure d'augmenter son flux de trésorerie disponible 'propre' de plus de 10 % par an jusqu'en 2027 alors que les dépenses d'investissement du groupe diminuent "enfin". Le courtier anticipe également une croissance solide de l'EBITDAaL à venir alors qu'Orange Espagne redevient rentable et que le portefeuille des marchés émergents continue de s'améliorer. La forte corrélation entre la croissance du cash-flow libre et le cours de l'action au cours des 12 dernières années est de "bonne augure".