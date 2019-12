Orange : un rapprochement avec Deutsche Telekom serait "très improbable"

(Boursier.com) — Orange s'affiche en repli ce jeudi à Paris, au lendemain d'une séance brièvement agitée par les rumeurs d'alliance avec l'opérateur allemand Deutsche Telekom. Handelsblatt croyait ainsi savoir que Deutsche Telekom envisageait un rapprochement avec l'opérateur français. Le journal allemand évoquait notamment une rencontre entre les dirigeants des deux opérateurs télécoms, qui aurait eu lieu en juillet dernier. Orange a toutefois rapidement démenti, précisant à Bloomberg qu'aucune négociation n'avait actuellement lieu avec la firme allemande.

Jefferies jugeait hier la probabilité d'un tel rapprochement "très modeste". C'est également l'avis de Bryan, Garnier & Co, qui reste acheteur sur la valeur Orange avec une fair value de 17 euros. L'intermédiaire relève qu'alors que le Français a promptement démenti, les syndicats se sont élevés contre cette supposée opération potentielle. Ce n'est pas la première fois que des rumeurs émergent sur le sujet, des discussions ayant déjà été rapportées en 2017. Néanmoins, Bryan, Garnier pense qu'un tel mariage serait "très improbable". Le deal éventuel serait en effet très sensible sur le plan politique, l'État français possédant 23% d'Orange contre 5% pour les employés, et l'Allemagne détenant près de 32% de son champion national. De plus, seules 10% environ des activités des deux groupes afficheraient une empreinte commune, rendant le potentiel de synergies très limité.