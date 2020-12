Orange : un premier label de référence en IA

Orange : un premier label de référence en IA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange est la première entreprise à recevoir le label international GEEIS-AI, créé par le Fonds de dotation Arborus, confirmant ainsi l'engagement du Groupe pour une Intelligence artificielle conçue et développée de manière responsable et inclusive.

Alors que les algorithmes d'intelligence artificielle sont de plus en plus présents dans notre quotidien (le recrutement, la relation client, la recommandation de contenus, par les banques et assurances etc...), il est essentiel pour Orange de veiller à ce que l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée soit responsable et que les potentiels biais discriminatoires soient identifiés et maîtrisés. L'audit, réalisé par Bureau Veritas, a évalué puis reconnu Orange pour ses actions en matière de conception, de développement et d'utilisation d'une intelligence artificielle inclusive permettant de promouvoir la diversité et d'éviter les risques de discrimination.

Le référentiel GEEIS-AI permet de sensibiliser toute la chaîne d'élaboration de l'IA, de sa conception jusqu'à son exploitation. De nombreux métiers et expertises sont ainsi mobilisés au service de l'ensemble de l'écosystème d'Orange. Cela s'applique notamment aux processus de gestion des ressources humaines afin d'en garantir le caractère non discriminatoire, tout en favorisant la mixité dans les métiers de l'IA.

L'obtention de ce label illustre l'engagement d'Orange pour l'égalité numérique et s'inscrit dans le prolongement de la signature de la Charte Internationale pour une IA Inclusive lancée le 21 avril 2020. Cette charte se veut une référence pour l'ensemble des entreprises engagées en faveur de la diversité et de l'inclusion.