Orange : un plan qui ne convainc guère

Orange : un plan qui ne convainc guère









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange fait grise mine ce mercredi. A contre-courant, le titre abandonne 4,5% à 13,7 euros, au plus bas depuis la mi-septembre. Le nouveau plan stratégique dévoilé avant l'ouverture du marché par l'opérateur télécoms ne séduit guère. Si le groupe a jeté les bases d'une cession partielle de ses tours de téléphonie mobile en Europe, les investisseurs semblent davantage se focaliser sur une guidance à court terme et sur un objectif de dividende annuel de 70 centimes a minima par action sur la période 2021-2023 jugés décevants.

Si Stéphane Richard a déclaré que ce dividende pourrait augmenter en fonction de la génération future de cash-flow opérationnel, Thomas Coudry, analyste chez Bryan Garnier, juge les objectifs prudents et estime qu'il faudra peut-être un peu de temps avant que les investisseurs n'engrangent les bénéfices de la décision d'Orange. "Les investisseurs devront attendre jusqu'à 2021 et après pour voir des résultats positifs plus tangibles".

Les "tours" de téléphonie mobile pourraient valoir autour de 10 milliards d'euros, notent des analystes tandis que Citi estime que leur valeur pourrait atteindre 13 milliards d'euros, soit vingt fois le résultat opérationnel qu'elles assurent aujourd'hui.

Goldman Sachs explique pour sa part que les perspectives à moyen terme sur la croissance de l'Ebitda et du FCF sont supérieures au consensus, mais inférieures aux attentes pour 2020.