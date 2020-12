Orange : un leadership reconnu par l'Arcep

Orange : un leadership reconnu par l'Arcep









(Boursier.com) — Pour 2020, Orange arrive en tête dans les zones rurales selon l'ARCEP. L'enquête annuelle sur la qualité des services mobiles des opérateurs télécom français, rendue publique ce 8 décembre, confirme qu'Orange a le meilleur réseau mobile de France métropolitaine pour la 10è fois consécutive. Ainsi, Orange est classé no1 ou no1 ex-aequo en voix, sms et internet mobile avec 244 critères sur les 266 publiés :

- no1 ou no1 ex-aequo sur 122 des 144 critères voix et sms,

- no1 ou no1 ex-aequo sur l'ensemble des 122 critères de l'internet mobile.

Orange se classe sur la première marche du podium en zones rurales en voix, SMS et internet mobile et obtient les meilleurs résultats dans les agglomérations de moins 10.000 habitants et les communes isolées. Orange se classe no1 ou no1 ex aequo sur 51 critères des 57 mesurés en zones rurales. Orange propose le meilleur débit internet tous usages en zones rurales, passant d'un débit moyen descendant de 26,7Mb/s en 2019 à 40,5Mb/s en 2020.

En cette période de crise sanitaire qui engendre des besoins accrus en connectivité et une forte augmentation du télétravail, Orange se démarque en étant l'opérateur qui propose la meilleure qualité des appels voix et de l'internet mobile à l'intérieur des bâtiments (chez soi, au travail, ou dans les bâtiments publics). Orange est no1 ou no1 ex aequo sur 66 critères des 71 mesurés à l'intérieur des bâtiments. En internet mobile, la qualité de service d'Orange continue de s'améliorer avec en particulier un débit moyen qui progresse de plus de 15 points, que ce soit en zones rurales, denses ou intermédiaires. Orange est no1 ou no1 ex aequo sur les débits internet pour l'envoi et la réception de fichiers.

Pour l'ensemble des territoires, Orange se classe :

- no1 ou no1 ex aequo sur les transports sur l'ensemble des 10 critères,

- no1 ou no1 ex aequo sur le streaming vidéo sur l'ensemble des 24 critères,

- no1 ou no1 ex aequo sur la navigation Web, hors transport, sur l'ensemble des 32 critères,

no1 ou no1 ex aequo sur les transferts de fichiers sur l'ensemble des 24 critères.