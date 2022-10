Orange : troisième trimestre sans surprise, objectifs confirmés

(Boursier.com) — Orange confirme ses objectifs 2022 à l'issue d'un troisième trimestre marqué par un chiffre d'affaires de 10,82 milliards d'euros, en croissance de 3% et de 1% sur une base organique. L'Europe affiche une solide performance (+3,2%) avec le retour à la croissance de l'Espagne ; l'Afrique & Moyen Orient est en progression de 4,2% et reste en ligne avec l'objectif d'environ 6% de croissance sur l'année ; les services IT & d'intégration d'Entreprises (+6,8%) accélèrent et compensent le déclin des activités historiques conduisant à un chiffre d'affaires stable ; et les services de détail en France progressent aussi (+2,6% hors RTC), malgré un chiffre d'affaires total en recul de 1% sur un an mais en hausse par rapport au T2, en l'absence de contre-effet significatif lié aux cofinancements. Enfin, Totem affiche une hausse d'activité de 14,2% avec des clients tiers qui représentent désormais 18% des revenus des services d'hébergement (contre 15% au T3 2021).

Au global, l'accélération séquentielle du chiffre d'affaires (+1,0% après +0,7% au T1 et -0,4% au T2) est notamment liée à la hausse des ventes d'équipements et à l'effet moindre de la baisse des tarifs de terminaisons d'appels qui sont des activités peu ou pas margées.

L'EBITDAaL est en hausse de 0,2% sur un an à 3,58 MdsE, en ligne avec les attentes du marché. Conformément aux objectifs de fin d'année, la progression de l'EBITDAaL s'accélérera au 4ème trimestre grâce au retournement d'effets de base (plan d'actionnariat salariés, Orange Money).

Orange confirme par ailleurs le versement d'un acompte sur le dividende 2022 de 0,30 euro par action en numéraire qui interviendra le 7 décembre. Au titre de l'exercice 2022, le versement d'un dividende de 0,70 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2023.

Commentant la publication de ces résultats, Christel Heydemann, Directrice générale du groupe Orange a déclaré : "dans un contexte macroéconomique dominé par l'inflation, Orange démontre une nouvelle fois la résilience de ses résultats et la complémentarité de ses différents marchés. Le chiffre d'affaires du Groupe au troisième trimestre est en hausse de +1% principalement grâce aux pays Européens et à la zone Afrique. L'EBITDAaL est lui aussi en légère progression de +0,2%, soutenu notamment par notre programme d'économies nettes de coûts indirects Scale Up qui suit son plan de marche".