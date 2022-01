Orange : trois candidats potentiels pour succéder à Richard

(Boursier.com) — Le comité de sélection interne d'Orange aurait sélectionné trois candidats à la succession du PDG démissionnaire de l'opérateur, Stéphane Richard. C'est du moins ce qu'indiquait hier soir Reuters, citant deux sources proches. Le comité, composé de trois administrateurs d'Orange, aurait ainsi présélectionné Ramon Fernandez, l'actuel directeur financier du groupe, Christel Heydemann, administratrice d'Orange et dirigeante de Schneider en Europe, et Franck Boulben, ancien d'Orange actuellement dirigeant chez l'opérateur Verizon aux Etats-Unis. Le journal Libération a fourni plus tôt des informations similaires.

Stéphane Richard, dont le mandat devait expirer en mai, a présenté en novembre sa démission après sa condamnation en appel à un an de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais. Il a passé onze ans à la tête de l'opérateur télécom français. La désignation finale de son successeur revient à l'Etat, grâce à sa participation de contrôle de 23%. "L'Elysée pourrait donc au final ignorer les trois candidats préselectionnés par le comité interne et imposer son propre choix", relève Reuters. Néanmoins, l'échéance du 31 janvier semble assez proche, et il sera donc difficile de trouver une option en dehors des trois candidats dans un tel délai.