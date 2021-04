Orange : travaille son profil de dette

Orange : travaille son profil de dette









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange SA a l'intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir de la 8è année et portant intérêt à taux fixe réajustable (les Nouvelles Obligations).

La détermination du prix d'émission des Nouvelles Obligations sera annoncée plus tard.

Il est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris. Les agences de notation attribueraient aux Nouvelles Obligations une note de 'Baa3/BBB-' (Moody's/ S&P). Elles les considèreraient comme des fonds propres à hauteur de 50%.

Orange lance également une offre contractuelle de rachat visant les titres suivants :

- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé le 1 octobre 2021, portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 118.374.000 euros sont en circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1115490523) (les Obligations 2021); et

- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 7 février 2022, portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 427.102.000 millions de livre sterling £ sont en circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1028597315) (Obligations 2022) ; et -

Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 600 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 1 avril 2023, portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 560.878.000 millions de livre sterling £ sont en circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1115502988) (Obligations 2023 et, ensemble avec les Obligations 2021 et les Obligations 2022, les Obligations).

La société propose de racheter en numéraire

- l'intégralité des Obligations 2021 et des Obligations 2022 valablement apportées par des Porteurs Qualifiés, et

- les Obligations 2023 valablement apportées par des Porteurs Qualifiés jusqu'à un montant maximum de 135.000.000 de livre sterling £ en valeur nominale cumulée, la Société se réservant le droit d'augmenter ou de diminuer ce montant.

L'objectif de l'Offre de Rachat et l'émission envisagée des Nouvelles Obligations est, entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides de la société, en profitant de conditions de marché favorables. Cela pourrait entraîner une réduction limitée du montant total d'obligations hybrides de la société.

L'offre de rachat se terminera le 6 mai 2021 à 17h, heure de Paris, et les résultats seront annoncés le 7 mai 2021 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation, réouverture ou modification de cette Offre de Rachat).