Orange : Stéphane Richard renouvelle son équipe de direction pour accélérer sa stratégie 'Engage2025'

Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — Orange a décidé de repenser son organisation en adaptant son comité exécutif après cette période de crise sanitaire d'une ampleur inédite. Cette nouvelle équipe sera engagée autour de Stéphane Richard pour accélérer la mise en oeuvre du plan stratégique du Groupe.

A compter du 1er septembre, les évolutions suivantes sont prévues :

Ramon Fernandez, directeur général délégué, sera directeur Finances, Performance et Développement ; dans un contexte de crise économique mondiale, il sera chargé de préserver la solidité financière du Groupe tout en menant à bien de nouveaux projets structurants pour l'avenir d'Orange.

Gervais Pellissier, directeur général délégué, deviendra directeur des ressources humaines et de la transformation du Groupe ; il sera notamment chargé de définir "l'entreprise de demain" et de relever le défi des compétences.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice générale adjointe, prendra en charge la supervision des activités opérationnelles d'Orange en Europe (hors France) face aux enjeux du déploiement de la 5G et la Fibre;

Michaël Trabbia sera Chief Technology and Innovation Officer du Groupe, et intégrera donc le Comité Exécutif. Il dirigera la division Technology & Global Innovation, il aura pour mission de préparer le Groupe à tirer activement parti des grandes transformations technologiques comme l'IA, la data, la 5G et faire d'Orange un acteur majeur des nouveaux écosystèmes d'innovation.

Un nouveau CEO d'Orange Belgique sera nommé d'ici la fin du mois de juin.

Béatrice Mandine, sera Directrice exécutive de la Communication, de la Marque et de l'Engagement. Elle aura notamment pour mission d'accélérer la stratégie de marque engagée et de piloter la Raison d'Etre du Groupe.

Elizabeth Tchoungui sera directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité du Groupe. Elle supervisera notamment la politique de Responsabilité Sociale d'Orange dans le cadre des objectifs du plan Stratégique Engage2025. Elle assurera également la présidence déléguée de la Fondation Orange.

Conservent leurs fonctions actuelles au sein du comité exécutif:

Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe et CEO d'Orange France ;

Paul de Leusse, Directeur Général adjoint en charge des services financiers mobiles et directeur général d'Orange Bank ;

Jérôme Barré, CEO d'Orange Wholesale & International Networks (WIN)

Hugues Foulon, Directeur exécutif de la Stratégie et des activités de cyber-sécurité

Nicolas Guérin, Directeur exécutif, Secrétaire Général du Groupe.

Alioune Ndiaye, CEO d'Orange Middle East & Africa (OMEA) ;

Helmut Reisinger, CEO d'Orange Business Services (OBS) ;

Par ailleurs, Jean-François Fallacher , actuellement CEO d'Orange Pologne, deviendra CEO d'Orange Espagne, membre associé du Comité Exécutif. Un nouveau CEO d'Orange Pologne sera nommé d'ici la fin du mois de juin.

Enfin, Jérémie Dutray, se voit confier, au-delà de ses fonctions actuelles de Directeur Financier Adjoint, la responsabilité de mener à bien la transformation du modèle de gestion opérationnelle de nos infrastructures mobiles, annoncée dans le plan stratégique Engage2025.

Stéphane Richard a déclaré : "La crise sanitaire mondiale, qui cède rapidement le pas à une crise économique majeure, a montré la solidité du Groupe. Les réseaux ont tenu face à des surcharges inédites. Nous avons su nous adapter en quelques jours, grâce à une mobilisation sans faille de chacun. Notre performance économique sera nécessairement impactée par le choc que nous subissons, mais nos équilibres financiers seront préservés. Fruit d'années de gestion rigoureuse et du choix d'investissements sélectifs, nous avons la maîtrise de notre avenir.

La période qui s'ouvre comporte certes des incertitudes, mais aussi à n'en pas douter de réelles opportunités, que ce soit à travers l'accélération de la digitalisation de nos sociétés, les progrès technologiques (5G, virtualisation, cloud, edge), les mouvements propres à notre secteur des télécoms.

Il nous faut nous préparer activement à détecter et si possible saisir ces opportunités. Il nous faut accélérer, raccourcir nos temps de réaction et de décision, tirer toutes les conséquences du changement sans doute profond que l'épidémie mondiale va amener.

Notre plan Engage2025 conserve toute sa pertinence mais, à la lumière de la crise, il nous faut gagner en agilité, en flexibilité, en dynamisme dans l'exécution. Nombreux sont les défis qui nou s attendent. Pour les relever, une équipe renouvelée sera mise en place à compter du 1er septembre à mes côtés.

Je remercie chaleureusement Laurent Paillassot pour son action à la tête d'Orange Espagne jusqu'à en faire le numéro 2 du marché et Valérie Le Boulanger pour le travail accompli à la DRH et son rôle décisif dans la gestion de la crise sanitaire. Tous deux ont souhaité donner une nouvelle orientation à leur parcours professionnel en dehors du Groupe. J'exprime également toute ma reconnaissance à Christine Albanel qui quitte ses fonctions après 10 années chez Orange ; son expérience incomparable des affaires publiques, notamment dans le domaine culturel, et sa sensibilité aux questions sociétales ont largement contribué au rayonnement du Groupe en France et dans le monde".