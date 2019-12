Orange : Stéphane Richard ne veut pas d'un désengagement de l'Etat

(Boursier.com) — Stéphane Richard, PDG d'Orange, a déclaré qu'il souhaitait que l'Etat français, qui possède 23% du capital de l'ex France Télécom, reste l'actionnaire de référence de l'opérateur historique du secteur des télécommunications.

"Je n'ai aucune indication d'une quelconque volonté de l'Etat de faire évoluer sa participation chez Orange (...) Je ne souhaite pas un désengagement de l'Etat", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique accompagnant la présentation du nouveau plan stratégique à cinq ans du groupe.

"L'actionnaire de référence d'Orange, c'est l'Etat. C'est un élément de stabilité et d'accompagnement stratégique de l'entreprise", a-t-il ajouté.

Orange présente aujourd'hui son plan stratégique. Le volet financier indique l'objectif d'atteindre une croissance annuelle de l'EBITDAaL comprise entre 2% et 3% par an en moyenne sur la période 2021-2023.

Orange vise aussi un Cash-Flow organique des activités télécoms en croissance entre 2020 et 2023 avec une cible comprise entre 3,5 et 4 milliards d'euros en 2023 (contre plus de 2 milliards d'euros en 2019). Et un ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms autour de 2x à moyen-terme.

Enfin, s'agissant du dividende, Orange versera un dividende annuel de 70 centimes a minima par action sur la période, sans exclure une hausse éventuelle en lien avec l'accélération de sa trajectoire de cash-flow organique.